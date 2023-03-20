На противопаводковые мероприятия в Башкирии направят 6 млн рублей

Власти Башкирии направят на проведение противопаводковых мероприятий 6 млн руб., сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. «К любому сценарию развития событий мы должны быть готовы максимально, поэтому все республиканские службы давно во всеоружии», — отметил господин Назаров. В состоянии готовности, сообщил он, находятся свыше 15 тыс. человек, более 3 тыс. единиц техники и 173 плавсредства.

Актуальный прогноз о ситуации на реках будет готов к 25 марта, добавил Андрей Назаров.

Олег Вахитов

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