Газпромбанк создаст ценовое агентство

Газпромбанк планирует запустить работу подразделения с функциями ценового агентства. Центр уже существует в пилотном режиме с сентября 2022 года. Сейчас он рассчитывает индексы по углю, метанолу, ставкам на полувагоны и планирует расширить номенклатуру на все товары российского экспорта.

«Создание собственных бенчмарков на товарные индексы для России уже давно назрело. Россия — крупнейший экспортер многих сырьевых ресурсов, и на ее базисе не рассчитывается ни одного мирового эталона»,— сказал представитель Газпромбанка «Ведомостям».

Номенклатура товаров будет строиться исходя из спроса участников товарно-сырьевых рынков. Основой расчета котировок станет сбор информации о рыночных сделках, что соответствует практикам мировых ценовых агентств, отметил представитель Газпромбанка. По его словам, привязка в контрактах к «чужим» эталонам, формирование которых ведется в другом географическом регионе, несет риск дисконтов.

В качестве примера газета приводит котировки российской нефти Urals, которые предоставляет агентство Argus. Индекс формируется на базисе CIF («с доставкой до») в европейских портах, однако он стал нерепрезентативным после эмбарго Евросоюза. Из-за этого Argus стала рассчитывать индекс на базисе FOB («погрузка на судно») в портах Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. По информации источников «Ведомостей», эта котировка не является объективным бенчмарком, так как не учитывает страхование и цену фрахта. В конце февраля Argus начало рассчитывать котировки на базисе DAP («доставка до места назначения») на западном побережье Индии. В рамках этой котировки дисконт Urals к датированному Brent составлял $16–17 за баррель.

О влиянии котировки Urals на пополнение бюджета — в материале «Ъ FM» «Под вливанием обстоятельств».

Леонид Уварчев