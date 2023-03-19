Консерватизм должен быть динамичным

В субботу Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) провела очередную научно-практическую конференцию, посвященную формированию собственной идеологической концепции — «динамично развивающегося консерватизма». РППСС уже не первый год предлагает государству брать на вооружение опыт старшего поколения — например, «коллективистские ценности советской эпохи». При этом партия называет себя единственной политической силой с научно-обоснованной идеологией, хотя на ее выборных результатах это особо не сказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель центрального совета партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель центрального совета партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На заседании президиума центрального совета РППСС, которое прошло накануне конференции, «пенсионеры» обсудили предвыборную стратегию партии и план на избирательные кампании 2023 года. Как рассказал “Ъ” заместитель председателя центрального совета Владимир Ворожцов, партийцы решили сосредоточить усилия на выборах законодательных собраний в тех регионах, где у РППСС есть «парламентская льгота», то есть право выдвигать списки кандидатов без сбора подписей. «Заслушали руководителей региональных организаций, в апреле доложат о проведенной работе»,— отметил господин Ворожцов. По его словам, решение о выдвижении списков кандидатов на выборах в парламенты новых регионов «пенсионеры» пока не приняли, но при этом делегировали своих представителей в составы избиркомов Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 10 сентября пройдут выборы депутатов законодательных органов в шестнадцати «старых» и четырех «новых» субъектах РФ.

Для участия в них без сбора подписей непарламентская партия должна иметь фракцию в уходящем созыве заксобрания или представителя в любом муниципалитете региона. На данный момент из тех субъектов, где в сентябре изберут депутатов, РППСС гарантированно имеет такую льготу в Хакасии, Забайкальском крае, Смоленской и Владимирской областях. В остальных регионах ей придется собирать подписи 0,5% избирателей, что не всегда заканчивается успехом.

Впрочем, как заявил в ходе научно-практической конференции председатель центрального совета РППСС Владимир Бураков, Партия пенсионеров создавалась «не для политической борьбы, а для выражения и защиты интересов несправедливо обездоленных».

По словам господина Буракова, проведенные РППСС социологические опросы показывают, что 76% граждан России настроены на существенные перемены и ждут их, но при этом 86% заявляют о «категорическом неприятии новых потрясений, подобных развалу СССР».

Этим ожиданиям как раз и отвечает разработанная партией концепция «динамично развивающегося консерватизма», которая «нацелена на необходимость реформирования и сохранения позитивной преемственности, но не сопряжена с опасным и тяжелым разрушением», констатировал господин Бураков: «В современном российском обществе востребованы перемены, но без революций и потрясений».

«Наша идеология базируется на конфуцианской модели, согласно которой человек получает вознаграждение по результатам своей деятельности,— продолжил лидер партии.— Существует мнение, что чем старше человек, тем больше он за "уравниловку". Это большое заблуждение. Наоборот, с возрастом человек хочет получать по заслугам».

«Динамично развивающийся консерватизм» предполагает не только социальное равенство вне зависимости от принадлежности к возрастной группе, но и заимствование опыта старшего поколения.

Например, в РППСС уверены, что пожилые люди являются «главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов и патриотического сознания», поскольку они сумели «частично сберечь коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи».

Отметим, что РППСС продвигает концепцию «динамично развивающегося консерватизма» уже несколько лет, ежегодно подчеркивая, что является единственной партией, которая по собственной инициативе разрабатывает «проект системного и комплексного развития государства». Правда, к политическим успехам это ее пока не приближает: на выборах в Госдуму в 2021 году Партия пенсионеров набрала по партспискам 2,45% голосов и в нижнюю палату не прошла.

Андрей Прах