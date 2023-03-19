Главные анонсы 20–26 марта

20 марта, понедельник

В Москву с трехдневным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

В Москве проведут переговоры министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.

В Брюсселе (Бельгия) Евросоюз впервые проведет Международный форум Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности, в котором примут участие 27 стран ЕС и около 40 государств-партнеров.

В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ.

21 марта, вторник

В Мадриде (Испания) Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) проведет дебаты и голосование по предложению о вынесении вотума недоверия премьер-министру Педро Санчесу.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит по существу первое в России уголовное дело в отношении военного вооруженных сил Украины о насилии над гражданскими.

В Москве Басманный суд рассмотрит дело писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом) о дискредитации российской армии.

22 марта, среда

В Москве президент Владимир Путин проведет совещание с правительством.

В Швеции в парламенте пройдут дебаты по вопросу ратификации заявки о вступлении страны в НАТО.

В Нью-Йорке (США) начнется Водная конференция ООН.

23 марта, четверг

В Брюсселе состоится заседание Европейского совета, основными темами обсуждений которого станет ситуация на Украине.

Во Франции профсоюзы проведут массовую акцию протеста против пенсионной реформы.

В Тегеране (Иран) пройдет товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана.

24 марта, пятница

В Осло (Норвегия) состоится заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

25 марта, суббота

В Белоруссии вступит в силу закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за госизмену.

В разных городах мирах пройдет экологическая акция «Час Земли».

26 марта, воскресенье

В Нарьян-Маре стартует масштабная арктическая экспедиция «Безопасная Арктика-2023».

В Туркмении пройдут выборы в Меджлис.

В Санкт-Петербурге состоится товарищеская встреча футбольных сборных России и Ирака.