Главные анонсы 20–26 марта

20 марта, понедельник
В Москву с трехдневным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.
В Москве проведут переговоры министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.
В Брюсселе (Бельгия) Евросоюз впервые проведет Международный форум Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности, в котором примут участие 27 стран ЕС и около 40 государств-партнеров.
В России стартует досрочный период сдачи ЕГЭ.
21 марта, вторник
В Мадриде (Испания) Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) проведет дебаты и голосование по предложению о вынесении вотума недоверия премьер-министру Педро Санчесу.
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит по существу первое в России уголовное дело в отношении военного вооруженных сил Украины о насилии над гражданскими.
В Москве Басманный суд рассмотрит дело писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом) о дискредитации российской армии.
22 марта, среда
В Москве президент Владимир Путин проведет совещание с правительством.
В Швеции в парламенте пройдут дебаты по вопросу ратификации заявки о вступлении страны в НАТО.
В Нью-Йорке (США) начнется Водная конференция ООН.
23 марта, четверг
В Брюсселе состоится заседание Европейского совета, основными темами обсуждений которого станет ситуация на Украине.
Во Франции профсоюзы проведут массовую акцию протеста против пенсионной реформы.
В Тегеране (Иран) пройдет товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана.
24 марта, пятница
В Осло (Норвегия) состоится заседание постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО.
25 марта, суббота
В Белоруссии вступит в силу закон, которым предусматривается возможность применения смертной казни для чиновников и военнослужащих за госизмену.
В разных городах мирах пройдет экологическая акция «Час Земли».
26 марта, воскресенье
В Нарьян-Маре стартует масштабная арктическая экспедиция «Безопасная Арктика-2023».
В Туркмении пройдут выборы в Меджлис.
В Санкт-Петербурге состоится товарищеская встреча футбольных сборных России и Ирака.