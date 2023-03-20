«Шайбу! Шайбу!» в Ледовом дворце

Сегодня СКА и «Торпедо» проведут в Нижнем Новгороде третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции. После двух дуэлей, состоявшихся в Петербурге, армейцы ведут 2-0. Правда, если первый матч завершился со скромным счетом 2:1 в пользу СКА, то во втором соперники выдали феерический хоккей, забросив на двоих девять шайб: СКА победил 5:4. Для зрителей такие матчи настоящий подарок, а тренеры после них считают седые волосы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции ХК СКА - «Торпедо» (Нижний Новгород)

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА Матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции ХК СКА - «Торпедо» (Нижний Новгород)

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА

Подтверждается теория о том, что в атакующем хоккее преимущество будет на стороне СКА, потому что в его составе много мастеров высокого класса. Хоккей в КХЛ устроен так, что силы команд подравнялись за счет потолка зарплат, введенного лигой (900 млн рублей за сезон на команду), но все равно звездные игроки выбирают сильнейшие клубы. Пример — форвард Никита Гусев. Он не сумел закрепиться в НХЛ, штурмуя составы различных клубов, но, когда вернулся осенью в СКА, стал в нашей лиге одним из лучших. В этом разница между КХЛ и НХЛ. Таких индивидуально сильных игроков в СКА больше: Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Николай Прохоркин.

Можно вспомнить, как прошлым летом СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина, отдав за него московскому «Спартаку» права на девятерых игроков. Никишин стал лучшим защитником СКА, заняв первое место в списке лучших ассистентов по итогам регулярного чемпионата КХЛ. А «Спартак» не попал в плей-офф, получив от СКА не качество, а количество.

Никишин проводит на площадке столько времени, что успевает не только приносить СКА пользу, но и попадать в курьезные ситуации. Так, в одном из матчей предыдущей серии — с минским «Динамо» — шайба дважды от него попала в ворота СКА. А в игре против «Торпедо», которая прошла в субботу, Александр стал невольным виновником первой пропущенной шайбы: та от его конька попала на клюшку Андрею Белевичу, который открыл счет. Кстати, в этот момент СКА играл в большинстве. Это уже четвертый случай, когда СКА пропускает в этом плей-офф голы, имея лишнего игрока. Когда Романа Ротенберга, главного тренера команды, спросили, почему так происходит, он сказал, что игроков СКА «накрывают» соперники — надо действовать похитрее и воспользоваться этим. «Это нам надо обязательно улучшить. Работа и дисциплина — ключ к победе. Мы все это потренируем и вернемся сильнее к следующей игре»,— объяснил Ротенберг.

Улучшить петербуржцам нужно и действия у чужих ворот при розыгрыше лишнего. Во второй игре с «Торпедо» армейцы получили шесть шансов реализовать большинство, но ни одним не воспользовались. С другой стороны, они забили пять голов в равных составах — этому можно порадоваться. И сами набрали всего шесть минут штрафа — достойный результат. В восьми матчах плей-офф против минского «Динамо» и «Торпедо» хоккеисты СКА получали 37 попыток забить в большинстве, но сделали это только пять раз — вот где настоящий резерв.

Второй матч с «Торпедо» порадовал зрителей большим количеством голов. Глядя на игру, можно было подумать, что смотришь советский мультфильм «Шайбу! Шайбу!»: одна атака сменяет другую, шайбы залетают в сетку, хоккеисты радуются. Не хватает только фотографа, который выбежал бы на лед и стал снимать игроков «для истории». Создатели того мультфильма талантливо обыграли многие вещи: и драки, и сломанные клюшки, и сдвинутые ворота. Не было там только случаев, когда шайбу пытаются занести в ворота на клюшке, как на лопате,— и такое встретишь в матчах СКА и «Торпедо».

С другой стороны, удивляет беспечность, с которой действуют игроки обеих команд в обороне. И это в плей-офф, где команды обычно стараются «закрывать» свои ворота. Это, собственно, мы видим в других сериях Кубка Гагарина, где забрасываются по две-три шайбы за игру. Тренеры других команд пришли бы в ужас, глядя на то, какие ошибки у своих ворот допускают игроки СКА и «Торпедо». Например, трое едут к борту атаковать одного, тот отдает сопернику — шайба в сетке. Или, например, один проходит троих на входе в зону, как Валерий Харламов проходил канадцев, и спокойно реализует свой шанс. Так, например, забросил последнюю шайбу в субботу форвард «Торпедо» Николай Коваленко. Это произошло на исходе второго периода — в третьем голов не было.

После матча наставник «Торпедо» Игорь Ларионов, который, кстати, на оба матча со СКА добирался на метро, чтобы узнать, «чем живут петербуржцы», философски рассуждал о том, что если создали моментов много, но не победили, значит, нужно создавать еще больше — что, дескать, еще делать? Эксперты уверены: и в Нижнем команды продолжат играть в остроатакующий хоккей без оглядки на свои ворота. Но тогда и серия, так радующая зрителей, может быстро завершиться: армейцам осталось одержать еще две победы. Если они не снизят натиск в атаке, а торпедовцы не улучшат игру в обороне, так, скорее всего, и произойдет. Классных исполнителей в составе СКА больше.

Кирилл Легков