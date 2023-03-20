Город едет по накатанным рельсам

Смольный увеличивает объем ассигнований на ремонт трамвайных путей: с этого года ежегодно в течение трех лет планируется выделять по 4 млрд рублей. Год назад на эти цели в 2023 году планировалось выделить 2,2 млрд рублей. Эксперты считают, что такой уровень бюджетных затрат необходим для сохранения трамваев как экологичного и удобного вида городского электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смольный увеличивает объем ассигнований на ремонт трамвайных путей: с этого года ежегодно в течение трех лет планируется выделять по 4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Смольный увеличивает объем ассигнований на ремонт трамвайных путей: с этого года ежегодно в течение трех лет планируется выделять по 4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать более 20 км трамвайных путей, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В Адресной программе по соответствующей целевой заложены средства в размере 4 млрд рублей, в 2023–2025 годах, в соответствии с документом, ежегодно на эти цели город намерен выделять аналогичные суммы. В результате в течение трех лет планируется отремонтировать трамвайные пути протяженностью 70,33 км.

В текущем году ремонтные работы будут проведены в Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском районах.

Летом замена трамвайных путей будет завершена на участке Старо-Петергофского проспекта от набережной Обводного канала до площади Стачек. Как уточнили в пресс-службе комитета, соответствующее поручение было дано губернатором 1 февраля по итогам личного приема граждан в приемной Президента России в СЗФО и поступивших от жителей района жалоб. Протяженность путей на этом участке составляет 1,77 км, и по нему проходит маршрут номер 16, по которому ежедневно курсируют восемь трамваев большой вместимости, перевозящие в день более 90 тыс. человек.

Также в настоящее время продолжаются работы в Выборгском районе на участке Боткинской улицы от Большого Сампсониевского проспекта до улицы Академика Лебедева, а также на Политехнической — от площади Мужества до улицы Шателена. Во Фрунзенском районе на участке Бухарестской улицы от улицы Ярослава Гашека до конечного пункта «Малая Балканская», помимо ремонта трамвайных путей, обустроят пять высоких посадочных площадок и установят тактильные плитки для безопасного передвижения маломобильных граждан. В 2023 году после ремонта путей уже открыто трамвайное движение на Заневском проспекте от моста Александра Невского до Заневской площади общей протяженностью 1,26 км. Новые пути позволили усилить трамвайное движение на время проведения капитального ремонта станции метро «Ладожская».

Город последовательно увеличивает ассигнования на ремонт трамвайных путей: год назад в Адресной программе на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов на эти цели в год планировалось выделять от 1,9 млрд до 2,4 млрд рублей (в частности, в 2023 году — 2,2 млрд), а протяженность отремонтированных путей должна была составить 49 км в течение трех лет.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, есть несколько ключевых проблем, которые необходимо решить в рамках программы ремонта путей, и в первую очередь — снижение уровня шума и уменьшения вибрации, что особенно актуально для районов старой застройки в центре. «Что касается в целом трамваев, то есть хорошие, эффективные решения, как на Лиговском проспекте, где осуществляется движение трамваев и троллейбусов в рамках выделенных полос. Как показывает практика, трамвай сейчас в городе не просто один из привлекательных видов транспорта, но и важный инвестиционный проект. Есть крупные концессионные реализованные решения, как на Ладожской, и другие крупные проекты реализуются в этом направлении. Трамвай остается опцией, в которую необходимо инвестировать активно, и даже в условиях проблем с доходами бюджета эта статья расходов должна быть максимально защищенной»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников