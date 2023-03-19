Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: в 2014 году Россия хотела решить проблему Донбасса мирными средствами

Рассуждая о возможности начала военной операции России на Украине в 2014 году, нельзя использовать сослагательное наклонение, считает президент Владимир Путин. По его словам, в 2014 году власти исходили из того, что ситуацию можно разрешить «абсолютно мирными средствами». Кроме того, отметил он, тогда у России не было гиперзвукового оружия.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках подготовки программы «Москва.Кремль.Путин» у президента спросили, стоило ли начинать военную операцию в 2014 году. «Что касается готовности и целесообразности… это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны»,— сказал Владимир Путин.

«Нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было»,— добавил президент.

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим — нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать»,— заключил президент.

В ноябре 2022 года Владимир Путин говорил, что присоединение ДНР и ЛНР в 2014 году позволило бы избежать многих жертв. По его словам, тогда власти России «исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...