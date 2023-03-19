Путин: в 2014 году Россия хотела решить проблему Донбасса мирными средствами

Рассуждая о возможности начала военной операции России на Украине в 2014 году, нельзя использовать сослагательное наклонение, считает президент Владимир Путин. По его словам, в 2014 году власти исходили из того, что ситуацию можно разрешить «абсолютно мирными средствами». Кроме того, отметил он, тогда у России не было гиперзвукового оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках подготовки программы «Москва.Кремль.Путин» у президента спросили, стоило ли начинать военную операцию в 2014 году. «Что касается готовности и целесообразности… это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны»,— сказал Владимир Путин.

«Нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было»,— добавил президент.

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим — нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать»,— заключил президент.

В ноябре 2022 года Владимир Путин говорил, что присоединение ДНР и ЛНР в 2014 году позволило бы избежать многих жертв. По его словам, тогда власти России «исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной».

Анастасия Ларина