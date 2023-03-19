Браудер предложил распространить «Список Магнитского» на ответственных за ухудшение здоровья Саакашвили

Основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd и автор «Списка Магнитского» Уильям Браудер призвал Евросоюз добавить в черный список граждан Грузии, которые ответственны за ухудшение состояния здоровья экс-президента республики Михаила Саакашвили, передает Politico.

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«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года в США и позволил вводить персональные санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека в России. Сергей Магнитский работал юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital. В 2008 году в России ему было предъявлено обвинение в налоговых махинациях. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина». По мнению господина Браудера, Сергея Магнитского убили, а уголовное дело против него завели потому, что он раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.

Господин Браудер считает, что господину Саакашвили нужно помочь как можно быстрее, иначе он умрет. Финансист предлагает включить граждан Грузии в «Список Магнитского». По его словам, этот список «глобален», он предназначен не только для россиян, а для всех, кто нарушает права человека.

«ЕС считают самым гуманным и нравственным из всех объединений стран, но они не хотят отстаивать права человека и не используют закон Магнитского. Я думаю, что это полный провал с их стороны — не сделать этого, не использовать этот инструмент»,— считает господин Браудер.

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью его супругу Сандру Рулофс.

Экс-президент тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами и был арестован 1 октября в тбилисской конспиративной квартире. 5 марта политик сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении в Грузии. Он рассказал, что за это время похудел на 55 кг, получил повреждения головного мозга, начал часто терять сознание и стал полностью прикован к постели.

В феврале 2023 года Европарламент потребовал освободить Михаила Саакашвили и ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили за «фундаментальную роль в аресте Михаила Саакашвили» в качестве «личной вендетты».

Эрдни Кагалтынов