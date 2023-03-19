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Коммерсантъ FM
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ITF дисквалифицировала россиян Михайлюка и Мишину за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиян Ивана Михайлюка и Дарью Мишину за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

24-летнего Михайлюка отстранили в январе 2022 года. Он будет дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы — до 13 января 2026 года.

29-летнюю Мишину отстранили в октябре 2022 года. Ее допинг-проба показала высокий уровень тестостерона. По словам теннисистки, это стало следствием менингита. Как говорится в документах РУСАДА, ее дисквалифицировали до 16 октября 2024 года.

Анастасия Ларина

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