Туман вызвал коллапс в аэропорту Сочи

Накрывший Сочи туман вызвал коллапс в аэропорту. Пассажиры десятков отмененных рейсов скопились в зале ожидания. Видео в соцсетях публикуют очевидцы.

По данным Telegram-канала Kub Mash, из-за отмены рейсов билеты поменять невозможно, а расселением никто не занимается.

«Представители "Аэрофлота" буквально исчезли», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГК «Аэродинамика» (оператор сочинского аэропорта) «Ъ-Кубань» сообщили, что организацией питания и размещением пассажиров должны заниматься представители авиаперевозчиков.

«За истекшую ночь из 57 рейсов выполнено два. На запасных аэродромам находятся 16 воздушных судов. Отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной. С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний», - отметили в «Аэродинамике».

В пресс-службе «Аэрофлота» на запрос «Ъ-Кубань» пока не ответили. Ранее в авиакомпании сообщили об отмене всех рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы в Сочи и обратно 19 и 20 марта. В «Аэрофлоте» попросили пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

Вторые стуки в районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка: туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Улучшение погодных условий ожидается с 12:00 20 марта.

Наталья Решетняк

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