В Красноярском крае введен региональный уровень реагирования на ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Губернатор Красноярского края Александр Усс постановил ввести в субъекте региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территориях города Минусинска и Минусинского района из-за вспышки африканской чумы свиней. Документ опубликован на сайте правительства Красноярского края.

Кроме того, господин Усс установил ограничительные мероприятия в селе Каратузское из-за случаев заболеваний животных африканской чумой свиней. Правительство региона также постановило изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидация очага болезни.

Депутат красноярского законодательного собрания Владислав Зырянов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в селе Малая Минуса погибло 34 особи, а заражено в общей сложности 500 свиней.

Африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Среди восприимчивых животных смертность достигает 100%. Вакцины против АЧС не разработано, всех зараженных животных уничтожают.

Эрдни Кагалтынов