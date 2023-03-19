В Иркутске приговорили к пяти годам колонии истязавшего дочь сожительницы мужчину

Кировский районный суд Иркутска приговорил к пяти годам колонии строгого режима мужчину, который истязал четырехлетнюю дочь сожительницы и заставлял ребенка стоять на горохе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Четырехлетняя девочка обратилась за помощью в продуктовый магазин у дома. Продавец сняла разговор с ребенком и следы побоев на видео и выложила в интернет. Видео заинтересовались правоохранительные органы.

«На следствии и в суде мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных и насильственных преступлений, вину в содеянном не признал»,— говорится в сообщении иркутской прокуратуры.

Мать девочки ограничили в родительских правах. Девочку изъяли из семьи, она находится в социальном учреждении.

Анастасия Ларина