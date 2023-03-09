Белград и Приштину подводят к реализации

Евросоюз активизирует усилия с целью склонить Сербию и Косово к скорейшей нормализации взаимных отношений. После того как сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план, Брюссель добивается от них согласования и «дорожной карты» его реализации. С этой целью Приштину и Белград посетит спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак. Успех его миссии откроет путь для подписания Договора о нормализации отношений между Сербией и Косово. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Косовские полицейские возле косовского погранперехода Яринье на севере страны

Фото: Marjan Vucetic / AP Косовские полицейские возле косовского погранперехода Яринье на севере страны

Фото: Marjan Vucetic / AP

В Приштине, где Мирослав Лайчак будет находиться в конце недели, он проведет переговоры с премьером Альбином Курти и встретится с лидерами оппозиции. А в понедельник и вторник эмиссар ЕС совершит визит в Белград для встречи с президентом Александром Вучичем. Как пояснили в руководстве ЕС, цель визитов — согласовать ход выполнения плана нормализации, который сербский и косовский лидеры приняли на саммите в Брюсселе 27 февраля. С того момента этот план официально именуется Договором нормализации отношений между Косово и Сербией.

Документ состоит из 11 пунктов.

Сербия и Косово обязуются развивать «нормальные добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями».

Сербия обязуется «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации», а «сербскому сообществу в Косово» предоставляется «соответствующий уровень самоуправления, включая возможность финансовой поддержки со стороны Сербии».

Вместе с тем, как поясняют европейские дипломатические источники “Ъ”, в ЕС исходят из того, что «без приложения о реализации, которое должно стать неотъемлемой частью договора, европейский план представлял бы собой лишь политическую декларацию без каких-либо правовых или политических обязательств сторон». Поэтому Мирослав Лайчак попытается согласовать с лидерами Косово и Сербии «дорожную карту» реализации плана ЕС, в которой были бы детально записаны конкретные шаги и действия сторон, а также сроки выполнения принятых ими обязательств.

Успех этой миссии сделает реальным подписание Александром Вучичем и Альбином Курти Договора о нормализации отношений вместе с включенным в него приложением о ходе реализации плана уже на их следующей совместной встрече. Предполагается, что она состоится под эгидой главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля 18 марта в македонском Охриде.

По словам европейских дипломатических источников “Ъ”, главным камнем преткновения в обсуждении остается формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

Белград настаивает, что без его создания не может быть и речи о реализации остальных элементов плана. Косовский же премьер, не отрицая обязательства Приштины по формированию ССМ, добивается, чтобы такое сообщество не было моноэтническим и не противоречило конституции Косово. А спикер косовского парламента Гляук Конюфца перед самым приездом Мирослава Лайчака заявил, что «ССМ следует сформировать только после того, как Сербия де-факто признает независимость Косово».

Источники “Ъ” утверждают, что в Евросоюзе не станут навязывать Приштине конкретную модель ССМ. И ЕС, и США исходят из того, что это сообщество не должно быть «государством в государстве» или «новой Республикой Сербской» (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины, созданное на базе Дейтонских соглашений 1995 года), как того опасаются в Приштине. Модели же других подобных образований, в том числе и те, что успешно реализованы в Европе, в частности Эльзас во Франции или Шлезвиг в Германии, могут быть применены, как полагают в ЕС и США, при создании ССМ в Косово. По подсчетам Брюсселя, только в Европе существует более десятка таких образований.

Впрочем, не только вопрос формирования ССМ может стать препятствием на пути к подписанию Договора о нормализации отношений между Сербией и Косово.

В последние дни в Белграде прошли несколько протестных акций, участники которых выступили против подписания соглашения с Приштиной. Подавляющее большинство сербов считают Косово неотъемлемой частью территории Сербии и выступают против плана ЕС, направленного на фактическое признание косовской независимости.

А в прошлое воскресенье в сербской столице прошла «лития за Косово» — протест с православной атрибутикой. Сербская православная церковь (СПЦ), имеющая огромное влияние в стране, выступает против «сдачи колыбели сербства», как многие сербы называют Косово, и уже анонсировала проведение каждую пятницу соответствующих церковных обрядов. В этой связи многие балканские эксперты напоминают, что именно организованные СПЦ три года назад в соседней Черногории протестные литии в значительной мере привели к смене власти в этой республике.