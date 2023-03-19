Вучич: Приштина обязалась создать Сообщество сербских муниципалитетов в Косово

Белград и Приштина достигли договоренностей по ряду вопросов плана Евросоюза по урегулированию в Косово. Среди них — создание Сообщества сербских муниципалитетов, сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с премьером частично признанного Косово Альбином Курти при участии главы европейской дипломатии Жозефа Борреля. Сам господин Боррель заявил, что стороны договорились о последовательности действий для нормализации отношений.

Переговоры шли в течение 12 часов за закрытыми дверями в северомакедонском Охриде. Господин Вучич считает, что пункты, о которых удалось договориться, станут «рамками плана имплементации для обеих сторон». «Сегодня ничего не заканчивается, только начинается»,— отметил он (цитата по ТАСС). Президент Сербии считает, что переговоры с господином Курти стали началом «тяжелого переговорного процесса».

По словам господина Вучича, Приштина обязалась создать сообщество сербских муниципалитетов. «Будут они это делать или нет — неизвестно»,— сказал господин Вучич.

Господин Боррель сообщил, что переговоры касались того, как реализовывать соглашение о нормализации отношений: «Что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как». «После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений»,— сказал господин Боррель журналистам. Трансляция выступления опубликована на сайте ЕС.

Господин Вучич и господин Курти ранее приняли предложенный ЕС план по нормализации отношений. Документ состоит из 11 пунктов. По словам европейских дипломатических источников «Ъ», главным камнем преткновения в обсуждении остается формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

Подробнее о плане — в материале «Ъ» «Белград и Приштину подводят к реализации».

Леонид Уварчев