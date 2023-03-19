Reuters: UBS требует госгарантии на $6 млрд для приобретения Credit Suisse

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS добивается от правительства государственных гарантий на $6 млрд для приобретения второго по размеру банка страны Credit Suisse, сообщили источники Reuters. Рассматриваются и другие варианты, сумма может измениться. При поглощении могут быть сокращены 10 тыс. сотрудников.

Госгарантии должны помочь UBS покрыть расходы на сворачивание ряда направлений Credit Suisse, а также покрыть вероятные судебные издержки, пояснил собеседник Reuters. По его информации, стороны намерены согласовать вопрос на выходных, до открытия биржевых торгов. Поглощение осложняется размерами банков, суммарный объем активов которых составляет около $1,7 трлн. В связи с этим возможна продажа только части подразделений Credit Suisse.

Credit Suisse, UBS и правительство Швейцарии отказались от комментариев.

Credit Suisse уже несколько лет испытывает серьезные проблемы, связанные с чередой громких скандалов. А 2022 год банк завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008 года. Ситуация для швейцарского банка усугубилась внезапным банкротством Silicon Valley Bank и закрытием Signature Bank, что вызвало массовое беспокойство инвесторов. 13 марта Credit Suisse сообщил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. Это привело к падению акций на 30%. На этом фоне Нацбанк Швейцарии одобрил выделение Credit Suisse кредита примерно на 50 млрд швейцарских франков ($53,7 млрд). О возможном поглощении Credit Suisse со стороны UBS ранее сообщали источники Bloomberg, стороны эту информацию не комментировали.

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