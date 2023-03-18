«У нас для переживания есть поводы намного серьезнее»

10 марта обанкротился калифорнийский банк Silicon Valley Bank (SVB), специализировавшийся на кредитовании технологических стартапов. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Вслед за этим из-за системных рисков был закрыт нью-йоркский Signature Bank, акции швейцарского Credit Suisse упали на 30%, а Moody's понизило прогноз по банковской системе Америки до негативного. «Ъ» спросил у финансистов, как может повлиять кризис в США на финансовую систему России.

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Георгий Лунтовский, президент Ассоциации банков России:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Регуляторы в США уже приняли меры, которые должны предотвратить разрастание проблемы. Возможно, эти меры могли бы быть более оперативными, но сейчас важно, что они реализуются и могут стабилизировать ситуацию.

Последствием для нас можно считать то, что и наш регулятор будет пристальнее смотреть на процентный риск. У наших кредитных организаций и регулятора есть уже достаточно большой опыт работы в условиях турбулентности и неопределенности. Поэтому надо не бояться, а следить за развитием событий и реалистично оценивать риски.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы «Финам»:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Если ситуация с кризисом американских глобальных банков получит распространение, то это худшим образом отразится на рынках капитала для нужд российской экономики. Этот рынок и сейчас, мягко скажем, не очень позитивен, но если ситуация еще ухудшится, стагнация финансовых рынков быстро приведет к снижению спроса на сырьевые товары.

Мы здесь можем получить двойной удар. Для населения это может вылиться в девальвацию рубля, рост бюджетного дефицита, еще большее усиление влияния государства в экономике. А если будет коллапсировать рынок недвижимости Китая, например, то нашим металлургам, нефтяникам, многим другим сырьевым компаниям будет очень неуютно.

Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев:

Фото: Ассоциация корпоративных казначеев

— Россия никогда ничего не боится! У нас сейчас для переживания есть поводы намного серьезнее. К сожалению, или к счастью, остатки нашего финансового рынка уже отрезаны от крупных западных инвесторов, чьи панические настроения могли бы спровоцировать локальный обвал. Произошедшее просто добавляет свою долю энтропии в текущие проблемы, связанные с повышением ставок, падением нефти, разгоном инфляции, низкой производительностью труда, изношенностью основных фондов и прочими факторами нестабильности, но не думаю, что это последняя капля. Все еще впереди.

Что касается банковского кризиса в США, то ключевое слово здесь «возможный». Откровенно говоря, не думаю, что это прямо сейчас выльется во что-то глобальное и серьезное. Общественный резонанс именно последних банкротств был вызван в первую очередь большим количеством депозитов в разорившихся банках, в том числе денежных средств компаний-стартапов. Их защитят, а это главное, что позволит остановить эффект домино. Конечно, пострадают инвесторы этих банков, но на фоне системных денежных инъекций со стороны государства люди отвыкли от реально плохих новостей. А плохие новости хоть случаются, но не всегда являются катастрофой.

Олег Шибанов, руководитель Центра макроэкономических исследований ПАО «Сбербанк»:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

— Базовый сценарий такой: ФРС и Минфин США решают проблемы двух банков и их вкладчиков, другие американские банки отток вкладчиков особо не затронет, на экономику России и других стран данные банкротства не повлияют. История двух лопнувших банков не системна и вряд ли повлечет за собой финансовый кризис в остальном мире.

Во-первых, Silicon Valley Bank и Signature Bank были не очень большими банками (порядка 0,9% и 0,45% активов всех банков США). Во-вторых, они изначально работали по рискованной бизнес-модели. Эти банки привлекали большие депозиты от стартапов, при этом застрахованы были суммы только до $250 тыс. При этом резкий рост ставок ФРС за последний год (на 4,5 п. п.) снизил стоимость и акций, и облигаций, и кредитов банков. Когда вкладчики начали забирать деньги, чтобы тратить их на зарплаты и другие расходы, банки не нашли способа добавить ликвидности и привлечь новые вклады. Им пришлось продать облигации и потерять деньги, после чего стоимость акций банка стала быстро падать.

В итоге введено внешнее управление со стороны Американского агентства по страхованию вкладов. Все вклады будут возвращены, с остальными обязательствами банков не ясно. Поскольку поддержка вкладчиков гарантирована, то кризиса, скорее всего, удастся избежать.

Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Думаю, особо бояться не стоит. Мы хорошо защищены, скажем так, от банковских и финансовых кризисов в США и других странах введенными против нас санкциями. Изоляция нашей финансовой и банковской системы играет в этом случае положительную роль в том смысле, что механизмы передачи их кризиса в такой ситуации почти не работают.

Понятно, что будут опосредованные негативные последствия, например от неблагоприятного уровня цен на нефть, негативного влияния кризиса на экономики стран, наших партнеров и так далее. Но в нашей финансовой и банковской системе это почти не будет заметно.

Василий Колташов, директор Института нового общества:

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

— Несомненно, этот кризис опасен, он же может потянуть вниз мировые цены. Сейчас, например, опустились цены на нефть. Но он также может быть и полезен для российской экономики, потому что США будут терять силы, что обеспечит дальнейшее изменение соотношения сил в мировой глобальной хозяйственной системе.

Оздоровить экономику США могли бы девальвация доллара в разы или объявление ставки «ноль». Они выбрали политику повышения ключевой ставки ФРС, что означает устранение подпорок финансовой системы и экономики. Теперь стоит ожидать развитие проблем в управляемом ключе, когда спасать будут одни структуры и рушить — другие. Могут открыться новые кризисные ситуации, и не исключено, что это потянет вниз и мировую торговлю, и многое еще чего.

Нас ожидает сложный экономический год, США будут сильно тянуть вниз всю мировую экономику. И мы можем оказаться в ситуации, когда нам станет невыгодно поставлять товары на западные рынки. Нам нужно энергичнее развивать обрабатывающую промышленность, копируя целые пласты промышленности ЕС.

Наталья Тутова, заместитель председателя правления банка «Зенит»:

Фото: Пресс-служба банка «Зенит»

— Уже несколько лет Банк России проводит политику, направленную на повышение устойчивости финансового сектора, поэтому развитие кризиса в России по аналогии с ситуацией в США маловероятно. Принятые меры не допускают избыточно рискованных операций банков. Более того, высокая концентрация банковских активов в России позволяет не опасаться системного кризиса.

В прошлом году ЦБ РФ сделал регуляторные послабления, позволяя кредитным учреждениям быстрее адаптироваться к внешним вызовам и трансформации экономики. С учетом накопленного запаса прочности это не угрожает стабильности всей системы. Безусловно, некоторым крупным банкам может потребоваться докапитализация в рамках компенсации убытков, но это не говорит о нарастании вероятности полноценного кризиса в финансовом секторе.

Анна Кузнецова, заместитель председателя правления Россельхозбанка:

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

— Кризис в банковском секторе США может развиваться, но вряд ли перекинется на нас. Из-за санкций и изолированности финансовой и банковской сфер мы сейчас сторонние наблюдатели. Самый сложный период был в прошлом году, но, преодолев все трудности, мы вышли на восстановление прибыльности.

Если говорить о реакции нашего фондового рынка, то влияние именно банковского кризиса в США имеет на него опосредованный характер. Падение на нашем фондовом рынке будет не таким сильным, так как иностранные инвесторы сейчас на нем не работают и, следовательно, не будут выводить деньги. При этом российские акции торгуются на низких уровнях и остаются недооцененными. Поскольку и объемы торгов, и реальный фри-флот российских акций сейчас существенно снизились, просадки рынка на небольших объемах довольно быстро выкупаются.

Ярослав Лисоволик, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», основатель консалтинговой компании BRICS+ Analytics:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— На Уолл-стрит аналитики уже начинают проводить параллели текущей финансовой нестабильности в США с кризисом 2008 года, но в этот раз воздействие американской кризисной волны на российскую экономику будет слабее из-за масштабных санкций по отношению к России. Наиболее значимым эффектом может стать падение цен на нефть, чье влияние на обменный курс может усиливаться уходом инвесторов от риска и укреплением доллара.

Эффект на реальный сектор российской экономики будет ограничиваться значительной переориентацией торговых и инвестиционных потоков в сторону азиатских стран, которые будут затронуты этими кризисными явлениями в меньшей степени, чем США и Европа.

Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал»:

Фото: «Арикапитал»

— Не стоит беспокоиться, а надо воспользоваться моментом для инвестиций в российские активы внутри страны. Объем экономики и денежная масса вырастут — хотя бы за счет эмиссии и инфляции. Рынок акций очень перспективен. Такие «голубые фишки», как, например, «Сбер», похожие на него банки, не завязанные на международную деятельность, «Северсталь» и металлургия в целом, АЛРОСА, «Фосагро» прошли самый трудный год и чувствуют себя уверенно. Даже акции «Газпрома» смогут принести прибыль, несмотря на предстоящие списания активов в Европе.

Нас банковские проблемы в США (Silicon Valley Bank и др.) и в Европе (из-за Credit Suisse) не затронут никак. Хотя SVB не сравним с банкротством Lehman Brothers, но он напоминает случай предшествовавшего ему падения респектабельного инвестбанка Bear Sterns в марте 2008 года. Тогда стало понятно, что происходит что-то выходящее за рамки обычной рыночной коррекции.

Группа «Прямая речь»