В Израиле одиннадцатую неделю протестуют против судебной реформы

Израильтяне вновь вышли на общенациональные акции протеста против планов судебной реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстрации продолжаются 11-ю неделю подряд. В ночь на 17 марта в Тель-Авиве протестующие устроили факельное шествие.

Сегодня, 18 марта, на площади Дизенгоф в Тель-Авиве собрались тысячи демонстрантов, сообщает AFP. Израильские СМИ сообщили о демонстрациях в более чем 100 городах, включая Хайфу, Иерусалим и Беэр-Шеву.

Противники реформы обвиняют господина Нетаньяху, проходящего по делу о коррупции, в попытке ее использовать, чтобы отменить возможные судебные решения против себя. Израильский премьер-министр отвергает оба обвинения.

На фоне раскола в обществе, президент Израиля Ицхак Герцог выступил 15 марта с компромиссным предложением, которое правительство сразу отклонило. Лидеры оппозиционных партий заявили на совместной пресс-конференции 16 марта, что они поддерживают план господина Герцога.

Биньямин Нетаньяху заявляет, что цель реформы — сбалансировать ветви власти, критики считают ее угрозой независимости судебной системы.

Подробнее о протестах читайте в публикации «Ъ» «Израиль переполнен народным гневом».

Мария Федотова