Четверо добровольцев из Курской области погибли в ходе СВО

В правительстве Курской области сообщили о гибели в ходе специальной военной операции четверых добровольцев из региона.

Так, Максим Щербаков 1984 года рождения из Железногорска погиб при исполнении служебных обязанностей 5 февраля на территории Донецкой народной республики.

8 декабря в ходе выполнения боевой задачи в ДНР погиб Артем Клишин из Курска. 16 декабря при исполнении служебного долга погиб курянин Василий Третьяков.

На территории ДНР погиб и уроженец Железногорского района Михаил Никулин. Дату его последнего боя власти не уточнили. Они выразили соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Зоркий