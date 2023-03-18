«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «РЖД Арене» встреча завершилась со счетом 3:2. Обе команды играли в меньшинстве во втором тайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры матча «Локомотив»—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадры матча «Локомотив»—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы забили: Баринов (46), Глушенков (52), Дзюба (65) — Алонсо (29), Кордоба (39).

В турнирной таблице «Локомотив» с 22-я очками занимает 11-е место, «Краснодар» с 29-ю очками располагается на 8-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» в гостях встретится с «Пари Нижний Новгород» 1 апреля, «Краснодар» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 1 апреля.

Мария Федотова