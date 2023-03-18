Воронежский «Факел» одержал вторую победу в сезоне РПЛ, разгромив «Сочи»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» на своем поле переиграл «Сочи» со счетом 3:0. Главный тренер гостей Курбан Бердыев назвал победу хозяев «заслуженной», объяснив неудачу его команды отсутствием ключевых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Воронежцы с первых минут начали прессинговать гостей, которые по итогам прошлого сезона оказались второй по силе командой страны, но в этом году еще явно не нашли свою игру. Примерно на 30-й минуте в штрафной «Сочи» была игра рукой, но так как шла атака хозяев, а мяч оставался в поле, арбитр пошел смотреть монитор только через несколько минут. Впрочем, Артем Любимов очень скоро указал на одиннадцатиметровую отметку, трибуны взревели, а к мячу подошел один из форвардов «Факела» Георгий Гонгадзе. На 34-й минуте он уверенно реализовал пенальти, забил шестой гол в сезоне, хотя вратарь и угадал угол, в который наносился удар.

После перерыва воронежцы не отошли к своим воротам, а продолжили искать подходы к чужим. В результате сначала дебютный мяч в РПЛ смог забить полузащитник Руслан Магаль (на 73-й минуте он с левого фланга вошел в штрафную, красиво обыграл защитника и мощно пробил в дальнюю девятку), а затем и нападающий Матвей Ивахнов. Он оказался самым расторопным в штрафной соперника на 79-й минуте, где заметался мяч после передачи другого форварда воронежцев Евгения Маркова. Вскоре сочинцы остались вдесятером, на 80-й минуте вторую желтую карточку заработал игрок атаки Георгий Мелкадзе.

В результате «Факел» одержал вторую победу в сезоне и прервал безвыигрышную серию, длившуюся с десятого тура (тогда в домашнем матче был повержен московский «Локомотив»). Воронежцы по-прежнему занимают 14-е место в турнирной таблице, но уже с 17 очками.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча отметил, что команда «грамотно действовала в обороне»: «Это большой плюс для нас, раньше пропускали много необязательных мячей. Порадовала реализация голевых моментов, в атаке мы играли достаточно умно - не было суеты, принимали правильные решения». Наставник поблагодарил и болельщиков, без которых «трудно победить». «Они помогают зарабатывать очки, и, главное, когда мы спотыкаемся, нам в спину не летят камни. Сегодня мы были достойны болельщиков»,- добавил господин Пятибратов. На Центральном стадионе профсоюзов игру смотрели 9682 человека.

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев также отметил воронежских болельщиков, выразив сожаление, что такой поддержки нет на всех стадионах РПЛ. «Думаю, победа хозяев заслуженная. Сказалось отсутствие у нас Нобоа (один из самых опытных легионеров клуба и всего чемпионата пропусках матч из-за перебора желтых карточек. - «Ъ-Черноземье»), Кристиан много значит. Также защитник Ваня Дркушич получил травму на разминке, а такого класса игроков у нас нет... После перерыва в чемпионате наша игра будет лучше»,- рассказал господин Бердыев.

В следующем туре, 2 апреля, «Факел» опять сыграет на своем поле. В гости к воронежцам пожалует столичный ЦСКА, которым сегодня руководит Владимир Федотов, бывший тренер «Сочи».

Андрей Цветков