В подмосковном Долгопрудном начался пожар на химзаводе

На химзаводе «Тонкий органический синтез» на Лихачевском проезде в Долгопрудном в Московской области начался пожар, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, один человек получил ожоги.

Пожару присвоили третий уровень сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м. По информации ТАСС, загорелась цистерна для хранения таллового масла. Ее объем — 12 куб. м.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что открытое горение было ликвидировано к 20:38 по мск.

Олеся Павленко