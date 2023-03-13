МВД Турции: в землетрясениях погибли свыше 6,6 тысячи иностранцев

Из 48,4 тыс. погибших в результате землетрясений в Турции 6,6 тыс. человек оказались иностранцами, сообщает издание Hrriyet со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу. Большинство из них — сирийцы.

«На данный момент мы знаем о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660 человек»,— указал господин Сойлу в ходе пресс-конференции.

Он также сообщил, что число граждан, которые прямо сейчас размещаются во временном жилье, составляет около 85 тыс. человек. Власти тем временем продолжают работы по ликвидации завалов. К текущему моменту удалось убрать около 20% обломков.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. В ООН предположили, что совокупный ущерб от катаклизма может превысить $100 млрд. Уже в конце февраля новые подземные толчки ощутили жители Турции и Ливии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Григорий Лейба