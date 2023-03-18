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Коммерсантъ FM
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Пригожин сообщил о планах донабрать в ЧВК «Вагнер» 30 тыс. человек к середине мая

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, сколько человек набирают в центры по набору в ЧВК, в том числе на базе спортивных клубов. Ответ на соответствующий вопрос издания «Глас народа», которое пишет о «множестве открывшихся в регионах РФ центров по набору в ЧВК “Вагнер”», публикует компания господина Пригожина «Конкорд». В Telegram-канале и соцсети «ВКонтакте» прикреплен аудиоответ бизнесмена.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас … дни, когда мы набираем до 1200 человек в день, при этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост. Возможно, через какое-то время это количество, так скажем, бойцов-рекрутов, они могут немножко подснизиться, но тем не менее к середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тыс.»,— рассказал Евгений Пригожин.

С какого времени идет набор, в этом аудиосообщении не уточняется.

Мария Федотова

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