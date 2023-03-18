Петербуржцы стали тратить на развлечения на 40% больше за год

Петербуржцы за год увеличили расходы на покупку билетов на развлекательные мероприятия на 40%. Об этом 18 марта пишет РБК-Петербург со ссылкой на данные билетных агрегаторов.

Больше всего жители города потратили на спектакли — 43% всех продаж на платформе МТС за прошедшую зиму. Далее идут концерты (15%), детские мероприятия (12%), классика (12%), мюзиклы (7%) и выставки (6%). «Этой зимой самыми дорогими развлечениями в Санкт-Петербурге были концерты и спектакли. Средняя цена билета на концерт составила 2025 руб., а на спектакль — 1948 руб. Самые дешевые развлечения — выставки, где средняя цена за билет составила 541 руб.»,— рассказывает директор по стратегии и аналитике МТС Live Владимир Агеев.

Как отмечают специалисты, рост средней цены за билеты на развлекательные мероприятия наблюдается во всей России. По данным «Яндекс.Афиши», за год их стоимость в России увеличилась на 30% и достигла 2504 руб. МТС же утверждает, что средний чек выбор на 99% и составил 3732 руб. При этом количество проданных билетов на платформах Ticketland и МТС Live за год увеличились примерно на 56%.

В «Яндекс.Афише» отметили, что доля заказов в сегменте «кино» снизилась и люди стали больше денег тратить на театры и выставки, где билеты стоят дороже. Представитель МТС считает, что на ситуацию повлияли снятие коронавирусных ограничений и собственный рост базы мероприятий агрегаторов.

По словам общественного омбудсмена в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольги Шпигальских, зрелищных мероприятий стало меньше после начала СВО. «При этом мы видим запрос аудитории, особенно со стороны и раньше посещавших мероприятия и концерты, на развлечения. Для широкой аудитории это эмоционально необходимо в текущих условиях как позитивная подпитка. Это обеспечивает возрождающуюся активность в сегменте развлечений»,— отметила госпожа Шпигальских.

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