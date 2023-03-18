«ВКонтакте» устранила сбой сервиса обмена сообщениями через 18 часов

Социальная сеть «ВКонтакте» устранила сбой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе соцсети, агентство разместило эту новость в 15:41. Сообщения о сбоях начали поступать 17 марта в 21:45, пик жалоб пришелся на 9:45. Речь шла о сложностях с загрузкой сообщений, которые испытывали пользователи в отдельных регионах, сообщили сегодня утром «Ъ» в пресс-службе «ВКонтакте».

Тогда же в пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что «работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно». «Сообщения "ВКонтакте", с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме»,— опубликовал «Интерфакс» днем сообщение пресс-службы соцсети.

Мария Федотова