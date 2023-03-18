Пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются сбои. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics. О сбоях сообщили Brand Analytics более 100 пользователей.

Пик сообщений о сбоях пришелся на 9:45 мск. Больше всего сообщений пришло из центральной части России: из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары и Ростова-на-Дону.

Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» также поступали в 21:45 мск вечером 17 марта.

«Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно», — сообщили «Ъ» утром 18 марта в пресс-службе «ВКонтакте».

Анастасия Ларина