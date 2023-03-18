Главный прокурор МУС назвал выдачу ордера на арест Путина прискорбным событием

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что выдача МУС ордера на арест президента России Владимира Путина стала прискорбным событием, но это первый шаг во многих других расследованиях. Суд был вынужден сделать это, учитывая наличие доказательств, пояснил господин Хан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong, Pool / AP Фото: Peter Dejong, Pool / AP

«Очень жаль, что нам приходится это делать»,— сказал главный прокурор МУС (цитата по канадскому порталу Social Bites). Он отметил, что МУС продолжит свои расследования конфликта на Украине и не планирует останавливаться после выдачи ордера на арест.

В интервью Клариссе Уорд Карим Хан также упомянул исторические судебные процессы над нацистскими военными преступниками, бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором. «Все они были могущественными, влиятельными людьми, и все же они оказались в залах суда»,— сказал он (цитата по CNN).

Господин Хан отметил, что выдача ордера на арест главы государства, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН, произошла впервые, что сделало это событие историческим.

МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен.

17 марта стало известно, что МУС выдал ордера на арест президента России и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они выписаны по делу о «незаконном вывозе детей». РФ юрисдикцию МУС не признает.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова