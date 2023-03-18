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Коммерсантъ FM
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В Москве простились с правозащитником и основателем фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове прошло прощание с советским диссидентом и правозащитником Сергеем Григорьянцем, сообщил фотокорреспондент «Ъ». Сергей Григорьянц умер 15 марта в возрасте 81 года. Его похоронили на местном кладбище.

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Сопредседатель правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (ликвидирована Мосгорсудом) Валерий Борщев на церемонии прощания

Сопредседатель правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (ликвидирована Мосгорсудом) Валерий Борщев на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония отпевания правозащитника Сергея Григорьянца в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Церемония отпевания правозащитника Сергея Григорьянца в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с правозащитником Сергеем Григорьянцем на Медведковском кладбище

Церемония прощания с правозащитником Сергеем Григорьянцем на Медведковском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Могила правозащитника Сергея Григорьянца на Медведковском кладбище

Могила правозащитника Сергея Григорьянца на Медведковском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Сопредседатель правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (ликвидирована Мосгорсудом) Валерий Борщев на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония отпевания правозащитника Сергея Григорьянца в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания с правозащитником Сергеем Григорьянцем на Медведковском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Могила правозащитника Сергея Григорьянца на Медведковском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1975 году Сергея Григорьянца приговорили к пяти годам заключения за распространение порочащих советский строй измышлений и спекуляцию (он продавал зарубежные книги, а также перепродавал рисунки и картины).

В 1983 году после распространения бюллетеня о нарушениях прав человека в СССР был вновь осужден на семь лет. В 1987 году он создал журнал «Гласность» и одноименный правозащитный фонд. После распада СССР критиковал политику российских властей.

Лусине Баласян

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