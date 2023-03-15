Умер диссидент и основатель фонда «Гласность» Сергей Григорьянц

Диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила дочь Анна в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не уточняется.

В 1970–1980 годы господин Григорьянц отбыл два срока заключения за критику советской власти. В 1987 году основал журнал «Гласность» и одноименный правозащитный фонд. Издание критиковало действующую на тот момент власть, было закрыто в 1991 году. После распада СССР критиковал политику российских властей, в том числе за войну в Чечне. Выступал против решений президента Владимира Путина, в том числе по событиям на Украине.

Леонид Уварчев