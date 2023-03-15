Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер диссидент и основатель фонда «Гласность» Сергей Григорьянц

Диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила дочь Анна в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не уточняется.

В 1970–1980 годы господин Григорьянц отбыл два срока заключения за критику советской власти. В 1987 году основал журнал «Гласность» и одноименный правозащитный фонд. Издание критиковало действующую на тот момент власть, было закрыто в 1991 году. После распада СССР критиковал политику российских властей, в том числе за войну в Чечне. Выступал против решений президента Владимира Путина, в том числе по событиям на Украине.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...