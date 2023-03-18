Путин разрешил покупки в иностранных онлайн-магазинах до 15 тыс. рублей без идентификации личности

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тыс. руб. без прохождения идентификации личности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прежде без идентификации личности в пределах той же суммы разрешалось покупать товары только в российских интернет-магазинах. Для покупки в иностранных онлайн-магазинах требовалась упрощенная идентификация (предоставление паспортных данных) или явка в отделение банка.

Закон предусматривает исключения. В частности, идентификация потребуется, если у сотрудников банка возникнут подозрения в отмывании денег или если получателем средств становится физлицо либо НКО.

Лусине Баласян