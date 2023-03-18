В соцсетях сообщают о гибели члена банды «Цапков» в ходе СВО

В ходе специальной военной операции (СВО), предположительно, погиб член ОПГ «Цапковские» — Станислав Лобянов. Фотографии его свежей могилы на кладбище в станице Кущевской опубликовал накануне активист Виталий Вотановский в своем телеграм-канале «Титушки в Краснодаре».

Фото: https://t.me/majdankrd

На ритуальной табличке указано, что Станислав Лобянов погиб 31 января.

Станислава Лобянова называли активным членом банды «Цапков», действующей 20 лет в станице Кущевской. Участников ОПГ обвинили в грабежах, рэкете, а также массовом убийстве при нападении на семью фермера Аметова в ноябре 2010 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ходе СВО погиб известный блогер из Сочи Вахтанг Езугбая. Он отправился в зону спецоперации добровольцем осенью прошлого года в составе ЧВК «Вагнер».

Лия Пацан

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