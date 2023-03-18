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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии учредили политическую партию «Белая Русь»

В Минске по итогам учредительного съезда создана политическая партия «Белая Русь». В съезде принимало участие около 1 тыс. делегатов, единогласно поддержавших создание партии, передает БЕЛТА.

В ходе съезда делегаты должны одобрить устав партии и ее программу. Оба документа были обнародованы на сайте республиканского общественного объединения «Белая Русь» 28 февраля.

Председатель организации Олег Романов заявил, что в перспективе партия должна выполнять роль «социального лифта, выдвинуть из своих рядов управленцев, лидеров общественного мнения», которые станут политической, экономической и духовной элитой Белоруссии.

Стратегическая цель партии, согласно программе, «укрепление независимой, сильной, процветающей» Белоруссии. Среди приоритетных задач партии указана борьба с коррупцией, развитие международных экономических связей с дружественными государствами, отстаивание национальных интересов в мире.

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» было организовано в 2004 году в Гродно. Оно состоит из 200 тыс. человек, входящих в 8,5 тыс. организаций. «Белая Русь» утверждает, что основывает свою работу «на ясных принципах стратегического курса» развития Белоруссии и патриотизме. Организация участвует во всех белорусских выборных кампаниях.

Лусине Баласян

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