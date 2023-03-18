В Сочи против блогера-сыроеда возбудили уголовное дело за истязание младенца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга. Он подозревается в истязании младенца (п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Подозреваемый задержан, с ним проведены следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ведомство.

По данным следствия, 11 февраля 2023 года женщина родила дома ребенка. За помощью к медикам сожители не обращались. После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. Из-за ухудшения состояния младенца сожители сами решили привезти его в больницу, однако мальчик скончался по дороге в медучреждение.

Мать младенца обвиняется в причинении ему смерти по неосторожности, она находится под домашним арестом. Уголовные дела в отношении сожителей соединены в одном производстве. Следственные действия продолжаются.

Дело взято на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в сети появилась информация, что речь идет о сыне блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение. Также он является автором одной из методик «очищения организма» и приверженцем праноедения — питания энергией солнца, без еды и даже воды.

Тат Гаспарян

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