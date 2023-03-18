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Коммерсантъ FM
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Квартирам выписали посуточные

Стоимость краткосрочной аренды растет

Высокий спрос на поездки по стране и стремление путешественников сэкономить способствуют увеличению интереса к краткосрочной аренде квартир. За год туристическая аренда подорожала на 18–25%, превысив темпы роста цен в отелях. Туристическое жилье активно дорожает в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, куда путешественники совершают непродолжительные поездки.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в городах-миллионниках за год выросла на 18%, до 2,49 тыс. руб. за сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру». Основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов связывает рост цен с общеэкономическими факторами, в том числе с инфляцией. По данным Tvil.ru, за год краткосрочная аренда подорожала на 25%, до 3,49 тыс. руб. за сутки, тогда как в отелях средняя стоимость ночи выросла на 23%, до 2,86 тыс. руб. Сутки проживания в апартаментах сейчас в среднем стоят на 18% дороже, чем в гостинице, говорит директор по развитию Tvil.ru Оксана Шустикова. В «Циан.Аналитике» подсчитали, что краткосрочная аренда в городах-миллионниках в среднем за год подорожала на 24,7%, до 2,67 тыс. руб. за сутки.

В начале 2023 года спрос на посуточную аренду на 75% превысил прошлогодний уровень, говорит эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина. Динамику она связывает со снятием санитарных мер из-за COVID-19 и наличием ограничений на поездки в другие страны. В Tvil.ru говорят об увеличении числа бронирований в пять раз год к году, что частично объясняют ростом самого сервиса. Как отмечает Оксана Шустикова, туристы стали чаще предпочитать аренду квартир отелям из-за экономии. По ее словам, апартаменты с двумя-тремя комнатами снимают вместо нескольких номеров, также квартиры выбирают из-за возможности готовить на кухне. Хотя гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин считает, что отели и посуточная аренда квартир скорее дополняют друг друга, а у этих вариантов средств размещения разные потребители. «В некоторых локациях нет или недостаточно отелей, и туристы выбирают размещения в квартирах и домах»,— говорит он.

Наибольший рост стоимости краткосрочной аренды аналитики «Суточно.ру» заметили в Ростове-на-Дону — на 30% за год, до 2,63 тыс. руб. за сутки. В Воронеже и Казани ставки выросли на 26%, до 2,44 тыс. и 2,73 тыс. руб. соответственно. Данные «Циан.Аналитики» также указывают на рост стоимости краткосрочной аренды в Нижнем Новгороде на 40%, до 2,99 тыс. руб. за сутки. В Волгограде ставки выросли на 29%, до 2,42 тыс. руб. за сутки.

Наименее заметные изменения в «Суточно.ру» отметили в Красноярске и Екатеринбурге, где краткосрочная аренда подорожала только на 7%, до 2,4 тыс. и 2,47 тыс. руб. за сутки соответственно.

В Москве, по подсчетам «Циан.Аналитики», краткосрочная аренда за год подорожала на 11%, до 3,98 тыс. руб. за сутки. Сейчас это самый высокий уровень цен среди городов-миллионников. В Санкт-Петербурге ставки выросли на 29%, до 3,51 тыс. руб. за сутки. Как отмечает Виктория Кирюхина, спрос на жилье в краткосрочную аренду в этих городах за год увеличился в полтора и два раза соответственно. В Tvil.ru добавляют, что Санкт-Петербург сейчас выбирают 48% туристов, бронирующих жилье в городах-миллионниках, и за год спрос на направление кратно вырос.

Юрий Кузнецов говорит, что интерес путешественников смещается с крупнейших городов на природные, экскурсионные и курортные направления. Доля Дагестана, Кавминвод, Карелии, Байкала и Калининградской области суммарно в общей структуре бронирований выросла примерно на 10% за год, говорит он. Хорошая динамика, по словам эксперта, также прослеживается в Сочи. Сергей Ромашкин отметил, что турпоток растет практически по всем внутренним направлениям. Интерес к городам возрастает за счет краткосрочных путешествий, которые туристы зачастую совершают на собственных автомобилях, выезжая в соседние регионы, поясняет он.

Александра Мерцалова

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