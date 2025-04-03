Орбан раскрыл причину выхода Венгрии из Международного уголовного суда

Будапешт принял решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку больше не считает его беспристрастным в своих решениях. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре прошлого года. Господин Орбан сообщил, что Венгрия уже сегодня внесет в венгерский парламент законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Причина (выхода Венгрии из МУС.— "Ъ") в том, что мы убедились: суд превращается в политический»,— сказал венгерский премьер (цитата по «РИА Новости»).

«То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд»,— пояснил господин Орбан, отметив при этом, что это наиболее отчетливо проявилось в решении МУС выдать ордер на арест израильского премьера.

Ранее сегодня, 3 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл со своей супругой Сарой в Будапешт, несмотря на ордер МУС на его арест. The Times of Israel отмечала, что это первая поездка господина Нетаньяху, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. Его обвинили в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС из-за действий суда против США и их союзников, в том числе Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два подарка Биньямину Нетаньяху».

Анастасия Домбицкая