На Кубани количество резидентов военного наукограда превысило 250

Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров передал трем компаниям сертификаты на получение статуса резидентов технополиса «ЭРА». Соглашение о сотрудничестве подписали уже более 250 компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новыми резидентами стали компании «ИМБИАН ЛАБ», «НПО "ГРУППА АВАНТИ"» и «Полигонатор». Планируется, что в 2023 году этот статус получат еще более 20 компаний.

«Отмечу, что разработка новых образцов техники и программ, проводимая в технополисе, имеет серьезное значение для оборонного сектора страны, а также обладает перспективами на рынке гражданской продукции»,— отметил Денис Мантуров.

На выставке достижений технополиса «ЭРА» представили новейшие образцы техники и программного обеспечения. Среди них малогабаритный блок обработки информации. Его могут использовать для реализации технологий искусственного интеллекта на борту беспилотников. Также резиденты создали мобильный подавитель средств видеонаблюдения, мини-центр обработки данных и двигатель комбинированного типа для малых космических аппаратов.

Технополис «Эра» находится в Анапе и является единственным в РФ военным инновационным наукоградом. Его открыли 1 марта 2018 года на площади 17 га по решению президента РФ. Сейчас здесь работают 16 компаний оборонно-промышленного комплекса. Резиденты парка могут использовать для работы центр обработки данных на базе суперкомпьютера.

Татьяна Ручкина

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