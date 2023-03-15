Бастрыкин запросил доклад по факту избиения школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе доследственной проверки по факту избиения двух девочек в пункте выдачи заказов Wildberries в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ была опубликована информация о том, что неизвестные мужчина и женщина в одном из пунктов выдачи заказов в Музыкальном районе Краснодара напали на подростков и избили их. В соцсетях сообщалось, что девочек выволокли за волосы из примерочных.

Правоохранители считают, что нападавшие могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые высказывания подростков, общавшихся у пункта выдачи заказов.

Татьяна Ручкина

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