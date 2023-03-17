В Марий Эл на посевную не хватает более половины трактористов

В Республике Марий Эл на 1721 имеющихся для проведения посевной тракторов не хватает 922 механизаторов.

«Прогнозируемая потребность в механизаторах на период весенних полевых работ 2023 года составляет 922 человек»,— сообщил главе региона Юрию Зайцеву министр сельского хозяйства и продовольствия республики Андрей Кондратенко.

При этом министр сообщил о планах в 2023 году увеличить площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами, овощами, картофелем до 307 тыс. га. Из них 47,5 тыс. га уже засеяны озимыми культурами (20 тыс. га — пшеницей, 24 тыс. га – рожью).

В ответ глава республики заявил, что «антироссийские санкции не оказывают серьезного влияния на сферу АПК, отсутствуют потенциальные риски и угрозы продовольственной безопасности».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"