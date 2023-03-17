Движение на участке трассы Пермь-Екатеринбург ограничат до ноября

На 200 км трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области ограничат движение из-за капитального ремонта путепровода через железную дорогу. Работы начнутся 20 марта и продлятся до осени. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок. До ноября 2023 года движение на этом участке будет реверсивным, со светофорным регулированием»,— пояснили в управлении, порекомендовав автомобилистам использовать пути объезда и в случае нештатной ситуации обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской ФКУ «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06.

В конце февраля с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург образовалась четырехкилометровая пробка, которую в пресс-службе регионального ГИБДД объяснили ремонтом дороги.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте