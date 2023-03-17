Бизнес-класс демонстрирует готовность

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько жилых комплексов бизнес-класса готовятся к сдаче в Москве до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первичном рынке жилой недвижимости становится все больше полностью готовых проектов бизнес-класса. До конца года московские девелоперы намерены полностью или частично завершить строительство и отделку 52 жилых комплексов этой категории, подсчитали специалисты компании «Метриум». И это почти на 50% больше, чем год назад. Результат прошлого года — 35 проектов.

В составе ЖК, которые запланированы к сдаче в эксплуатацию до конца декабря 2023-го, почти 150 корпусов. Преимущественно это новые объекты с квартирами, таких проектов 33. Комплексов с апартаментами менее 20. Большинство корпусов в новостройках сегмента девелоперы готовятся сдать в эксплуатацию уже в первом полугодии, речь идет о 97 объектах. В третьем квартале будут готовы к заселению еще 15 домов, а в четвертом — 37.

Стоимость ликвидных объектов и лотов растет даже на заключительном этапе строительства, уверены эксперты. При этом клиентам не нужно будет долго ожидать выдачи ключей. Переезд в новый дом можно планировать уже через пару месяцев, а не через два или три года. Это становится особенно важным для тех, кто хочет как можно быстрее улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, геополитические и экономические события особенно ощутимо повлияли на рынок строящегося жилья бизнес-класса. Многие клиенты в текущих условиях приняли решение переориентироваться на приобретение лотов в новостройках массового сегмента. В результате спрос в бизнес-классе сократился на 40%. Но все же проекты сегмента от крупных девелоперов и на высокой стадии строительной готовности остаются востребованными.