Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала россиян отказаться от покупки новых джинсов каждый сезон. По ее словам, сделать это необходимо из-за того, что при производстве джинсов тратиться слишком много воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Абрамченко во время сдачи одежды в пункт приема во внутреннем дворике Музея Москвы в 2021 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктория Абрамченко во время сдачи одежды в пункт приема во внутреннем дворике Музея Москвы в 2021 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать»,— сказала госпожа Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве нацпроект «Экология», уточнила, что людям необходимо задумываться о том, как они будут утилизировать товар или его упаковку, прежде чем покупать что-то. Она добавила, что более 50% в мусорном ведре занимает упаковка от различных товаров.

По словам зампреда правительства России, она ради заботы об экологии практикует осознанное потребление и советует всем последовать ее примеру.

Ранее госпожа Абрамченко сообщала, что Россия начнет отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года. По ее словам, этот отказ будет постепенным и пройдет в несколько этапов. Осенью 2022 года госпожа Абрамченко поручила Минприроды проработать варианты введения ограничений на использование трудноперерабатываемых пластиковых материалов в двух регионах России — Краснодарском крае и Крыму.

Александр Кислов