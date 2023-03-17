В Адыгее будет создан военный учебный центр при МГТУ

В Майкопском государственном технологическом университете ведется подготовка к созданию военного учебного центра, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

«ВУЦ МГТУ будет создан совместно с Минобороны России при поддержке Главы Республики Адыгея. При положительном решении коллегии Минобороны России подготовка кадров в вузе начнётся с 1 сентября 2024 года»,– сообщили в университете.

Начать обучение в центре смогут студенты со второго курса очного отделения как бакалавриата, так и специалитета. Студенты смогут получить военно-учетную специальность рядового и сержантского составов, и уйти в запас после окончания учебы.

Анастасия Назарова