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Директора школы в Глазове подозревают в приемке неблагоустроенного стадиона на 1,9 млн рублей

В Глазове 31-летнего директора одной из общеобразовательных школ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СКР по Удмуртии.

В частности, по данным следствия, мужчина заключил муниципальные контракты на благоустройство пришкольного стадиона на сумму более 1,9 млн руб. При этом ремонт подрядчик не выполнил, а директор подписал акты выполненных работ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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