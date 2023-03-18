19 марта исполняется 71 год президенту фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александру Ослону

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Ослон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко:

— Дорогой Александр Анатольевич! Ценю Ваше острое восприятие жизни, неутомимую изобретательность и креативность, постоянный поиск новых тем и новых форм взаимодействия с обществом. Труд Ваш и руководимой Вами команды ФОМ очень важен для понимания российского социума и его изменений. А поскольку меняться он будет вечно — вечных поисков и находок, а соответственно, крепкого здоровья и долгих лет!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»