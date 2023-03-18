19 марта исполняется 71 год президенту фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александру Ослону
Александр Ослон
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко:
— Дорогой Александр Анатольевич! Ценю Ваше острое восприятие жизни, неутомимую изобретательность и креативность, постоянный поиск новых тем и новых форм взаимодействия с обществом. Труд Ваш и руководимой Вами команды ФОМ очень важен для понимания российского социума и его изменений. А поскольку меняться он будет вечно — вечных поисков и находок, а соответственно, крепкого здоровья и долгих лет!