В Новосибирске совершено вооруженное ограбление банка

Неизвестные ограбили банк «Левобережный» на окраине Новосибирска. Сообщается, что нападение совершено с применением оружия. Сумма ущерба устанавливается, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе банка «Левобережный».

По данным банка, инцидент произошел 17 марта в офисе Банка «Левобережный» на Забалуева, 51/1. Никто из сотрудников или посетителей не пострадал.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. В интересах следствия подробности не разглашаются», - прокомментировали в банке.

В ГУ МВД Новосибирской области сообщили «Ъ-Сибирь», что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к нападению. Правоохранители опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей.

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Лолита Белова