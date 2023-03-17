Из Google Play удалили приложения попавших в феврале под американские санкции банков

Мобильные приложения банков «Левобережный», «Приморье», «Уралсиб», «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка, МТС-банка, СДМ-банка, Московского кредитного банка (МКБ), УБРиР, Ланта банка и «Зенита» удалены из магазина приложений Google Play.

24 февраля Минюст США включил в SDN-лист 11 российских банков: МКБ, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, «Левобережный», УБРиР, «Приморье», МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Ограничения включают в себя блокировку всех активов банков в США, остановку операций с долларами, сотрудничающие с ними компании также рискуют попасть под вторичные санкции.

О санкциях против банков — в публикации «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Олеся Павленко