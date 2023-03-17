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Мэрия Воронежа инициировала банкротство мастерской бывшего главного архитектора города

Воронежский арбитражный суд принял банкротный иск управления имущественных и земельных отношений мэрии облцентра к ООО «Архитектурная мастерская Сорокина». Сумма иска не раскрывается. Ранее суд отклонил аналогичный иск управления с требованием 924 тыс. руб.

Параллельно тем же судом рассматривается иск городской администрации к «Архитектурной мастерской Сорокина» с требованием 1,4 млн руб. неосновательного обогащения с марта 2017 года по февраль 2021 года и 183 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами за тот же период. Ранее стороны уже судились из-за долга 1,5 млн руб. за аренду помещения на улице Театральной, 22. В 2017 году спор завершился мировым соглашением.

Станислав Сорокин был главным архитектором Воронежа в 2001-2002 годах, творческой мастерской руководит с 2002 года. С 2015 года возглавляет областную организацию Союза архитекторов России.

Владимир Зоркий

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