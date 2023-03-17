Мэрия Екатеринбурга создаст специальную комиссию для решения споров из-за Генплана

Администрация Екатеринбурга решила создать согласительную комиссию, которая займется урегулированием разногласий при согласовании проекта Генерального плана города до 2045 года.

«Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших основанием для вынесения отрицательного заключения правительства Свердловской области от 21 февраля 2023 года в отношении проекта документа»,— говорится на сайте администрации Екатеринбурга.

В состав комиссии войдут заместители главы Екатеринбурга, представители Главархитектуры, региональных министерств (минстроя, минприроды, мининвеста, МУГИСО, минтранспорта, энергетики и ЖКХ), управления госохраны ОКН и другие.

В регламенте говорится, что комиссия будет проводить заседания. «Решение согласительной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ее членов»,— говорится в документе.

По итогу комиссия должна решить согласовать Генплан или отказать в его согласовании.

Напомним, в конце прошлого года свердловское заксобрание одобрило передачу областным властям контроля над Генпланом Екатеринбурга.

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