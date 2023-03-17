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Агрохолдинг «СТЕПЬ» развивает корпоративную аудиторию на базе ДонГАУ

На базе Донского государственного аграрного университета (Донского ГАУ) успешно работает корпоративная аудитория Агрохолдинга «СТЕПЬ». Основная цель её создания – привлечение талантливой молодежи в сферу сельского хозяйства.

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Студенты Донского ГАУ регулярно проходят производственную практику на предприятиях «СТЕПИ». На выбор предоставляется около десяти направлений сельскохозяйственного профиля, в том числе агрономический и ветеринарный. По итогам обучения студенты сдают экзамены и защищают выпускные квалификационные работы. В среднем, примерно пятая часть студентов, прошедших стажировку или практику, остается работать в хозяйствах Агрохолдинга.

Аудитория Агрохолдинга оснащена необходимыми для учебного процесса визуальными материалами, компьютерным и проекционным оборудованием и другой техникой.  На площадке регулярно проводятся лекции и мастер-классы, позволяющие студентам изучить практические аспекты работы в сельском хозяйстве, а также получить актуальные знания об инновациях в сельском хозяйстве.

В рамках работы корпоративной аудитории обучаются не только студенты, но и сотрудники «СТЕПИ» проходят курсы переподготовки и повышения квалификации. В ближайшем будущем Агрохолдинг планирует расширять участие своих сотрудников в проведении лекций и практических занятий на площадке университета.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко:

«В рамках учебного партнерства с Агрохолдингом студенты Донского государственного аграрного университета получили возможность приобрести практический опыт на наших предприятиях, получить актуальные компетенции и навыки работы с самым современным с/х оборудованием и передовыми технологиями. Наша совместная работа с университетом помогает консолидировать научный и производственный опыт, а также формировать кадровый резерв для с/х отрасли». 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

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