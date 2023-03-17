Наблюдательный совет Х5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Чистая прибыль ритейлера Х5 Group по МСФО в 2022 году увеличилась на 7,7%, до 52,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности (.pdf) группы. В компании также сообщили, что наблюдательный совет будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В X5 Group пояснили, что отказ от выплаты дивидендов вызван различными факторами, в том числе регуляторными ограничениями. «Учитывая текущие рыночные условия, сохраняющиеся регуляторные ограничения и в соответствии с распределением прибыли в прошлом году, наблюдательный совет будет рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года»,— сказано в сообщении компании.

Выручка группы в 2022-м выросла на 18,2%, достигнув 70,4 млрд руб. Показатель EBITA составил 186,8 млрд руб., что на 16% больше итогов 2021-го. Валовая рентабельность снизилась на 104 базисных пункта, до 24,1%, рентабельность EBITA — на 13 базисных пунктов, до 7,2%, рентабельность чистой прибыли — на 19 базисных пунктов, до 2%.

По итогам 2022 года объем сопоставимых продаж группы вырос на 10,8%, сопоставимый средний чек — на 7,5%, сопоставимый трафик — на 3,1%.

Олеся Павленко